22 film világpremierjére az idei Berlinálén kerül sor

18 film indul Berlinben a 67. filmfesztivál Arany- és Ezüstmedvéjéért, köztük Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is. A mezőny elég erősnek tűnik, a magyar indulónak többek között Agnieszka Holland Spoor című filmjével, Oren Moverman The Dinnerjével (amiben Richard Gere, Rebecca Hall, Laura Linney és Steve Coogan is szerepel) és a brit Sally Potter The Party című filmjével száll versenybe.

A versenyprogramon kívül bemutatásra kerülő filmek listája is tekintélyes: Danny Boyle a Trainspotting 2-vel érkezik, de lesz a Logan című X-Men-film is, Stanley Tucci, akit inkább színészként ismerünk, Berlinben hozza Final Portrait című rendezését Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clemence Poesy, Tony Shalhoub, James Faulkner és Sylvie Testud főszereplésével. Catherine Deneuve új filmjének is itt lesz a bemutatója, a Sage femme (A bába) sem került be a versenyprogramba. A Berlinale Special elnevezésű szekcióban Aisling Walsh Maudie-ja (Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett és Zachary Bennett) és James Gray rendező The Lost City of Z-je is bekerült, utóbbiban Charlie Hunnam, Sienna Miller, Robert Pattinson és Tom Holland is szerepel.

A legérdekesebbnek a the bomb című kísérleti film ígérkezik, amit három rendező (Kevin Ford, Smriti Keshari és Eric Schlosser) jegye. Egy narráció nélküli, non-lineáris dokumentumfilmről van szó, amit különleges körülmények között, a nézőket teljesen körülvevő vásznon vetítenek, miközben a The Acid nevű formáció élőben zenél hozzá. A film egyébként a nukleáris fegyverek veszélyeiről szól, és olyan archív felvételekből állították össze, melyeken atomfegyvereket tesztelnek - a képsorok egyharmadát a nagyközönség még soha nem láthatta.

A tévés szekció is nagyon ígéretes, a németek három sorozattal, a csehek kettővel is részt vesznek benne (mi nem indítunk senkit). a 4 Blocks (4 sarok) című német dráma a berlini arab negyedről szól, ahonnan egy család kétségbeesetten igyekszik kiszabadulni, de egy tragikus esemény után ez nagyon nehezen megy, a Below the Surface (A felszín alatt) egy német-dán koprodukció egy metrószerelvényt eltérítő terroristáról és a túszokat kiszabadító rendőrökről. A Black Spot egy belga sorozat, ami egy olyan kisvárosban játszódik, mélyen az erdőben, ahol nincs térerő, és valamiért a bűncselekmények száma hatszorosa az országos átlagnak, a The Same Sky egy 1972-ben játszódó cseh/német kémdráma, a Patriot egy amerikai-cseh koprodukciós dramedy (ennek a pilotja fent van az Amazonon is) egy politikus apáról és két fiáról, míg az SS-GB egy alternatív valóságban játszódó, pszeudotörténelmi dráma a német megszállás alatt álló Nagy-Britanniáról, pontosabban egy gyilkossági ügyről.

A filmfesztiválra február 9-19 között kerül sor, beszámolunk róla.

