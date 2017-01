Bőrfotelek és bowlingpálya is lesz a MOM Park megújult mozijában

A MOM Park új mozija a török CİNEMApink hálózattal kötött megállapodást, és rögtön nagyot akarnak szakítani, hiszen a felújított mozi a legmodernebb technológiával, kényelmes bőrfotelekkel, egyedi dizájnnal, bowlingpályával és tematikus filmes könyvtárral várja a vendégeket.

Az új üzemeltető 1994 óta foglalkozik a mozizással, azóta már kétszáz mozitermük üzemel Törökországban, idén pedig új mozikat nyitnak Cipruson, Grúziában, Szlovákiában és Magyarországon is (a MOM Park mellett a Mammut moziról volt szó). A termekben digitális Sony 4K-vetítők és a hazai multiplexek közt egyedülálló Dolby Atmos 360 hangrendszer és JBL hangszórók felelnek, írja a sajtóközlemény.

Az enteriőr is fontos szerepet kap majd: óriásfotelekben nézhetjük a filmeket, nagyobb lesz sorok közti távolság (145 cm az átlagos 100-120 cm helyett), a párjukkal érkezők pedig akár az ún. lovefotelt is választhatják, ami egy bazinagy fotel vagy kis kanapé lehet így első hallásra.

Miközben várakozunk, be lehet ugrani a mozi előcsarnokában kialakított rendhagyó tematikus könyvtárba is, ahonnan a mozi vendégei minden további nélkül kölcsönözhetnek könyveket. És ha ez nem lenne elég, egy hatsávos bowlingpálya is bekerül valahová a moziba, de hogy hová, azt el sem tudjuk képzelni. A forgalmazó azt ígéri, hogy az eredeti nyelven vetített filmek továbbra is nagy hangsúlyt kapnak a moziban (a MOM Park volt az egyetléen olyan budapesti mozi, amiben eredeti nyelven, eredeti felirattal lehetett mozizni).

Az újranyitás néhány hónapon belül várható.