Nem készül új Péntek 13, csúszik a Z világháború 2 is

Hiába jelentkezett három éve Michael Bay, hogy ő bizony ezer örömmel csinálna remake-et a Péntek 13 c. horrorklasszikusból, a projektből végül semmi nem lesz, miután a Paramount leállíttatta a munkálatokat.

A Hollywood Reporter írja, hogy alig hat héttel a forgatás megkezdése előtt lelőtték az egészet, pedig idén október 13-án kellett volna moziba kerülnie a filmnek. Az eddig nem túl jó filmeket készítő (Szahara, Tébolyultak, Az utolsó boszorkányvadász) rendező, Breck Eisner állítólag már meg is kapta a levelet arról, hogy köszönik szépen az eddigi munkáját, de ennyi volt. Egyes források szerint az állhat a háttérben, hogy a stúdió nagy reményeket fűzött A kör c. horror nemrég megjelent folytatásához, de a 25 milliós film mindössze 13 millió dollárt hozott be az első hétvégén. Október 13-án a horrorfilm helyett végül Darren Aronosfky mother! c. filmje lesz látható Jennifer Lawrence-szel, Javier Bardemmel, Michelle Pfeifferrel és Ed Harrisszel.

A Paramount közben szintén bejelentette, hogy idén biztosan nem jön már ki a Z világháború folytatása sem, amit eredetileg júniusra terveztek, de aztán el kellett csúsztatni, amiért J.A. Bayona inkább kiszállt a projektből, hogy aztán elvállalja a Jurassic World folytatását. A hírek szerint a Paramount már inkább csak a 2018-2019-es szezonra időzíti a Z világháborút, amitől érthetően nem akar megszabadulni, hiszen az első film 540 millió dollárt hozott globálisan.