Kern András megküzdhet Brian Coxszal a Magyar Filmhéten

Február 26. és március 5. között rendezik majd meg, és a tavalyi évben bemutatott magyar filmek versenyeznek majd különféle kategóriákban a díjakért, az Ernelláék Farkaséknál kivételével.

A filmhétre a 2016. január 1. – 2016.december 31. között moziban és televízióban bemutatott filmeket lehetett regisztrálni, és ezekből a Magyar Filmakadémia Egyesület tagjai titkos szavazással jelölték ki az 5-5 legjobb alkotást, amelyeket a nagyjátékfilm, kisjátékfim, TV–játékfilm, animációs film, dokumentumfilm kategóriákban vetítenek majd a Magyar Filmhéten.

Budapesten a Cinema City Aréna moziban mutatják majd be a tavalyi év legjobbnak ítélt filmjeit, de az idén tíz vidéki nagyvárosban is lesznek Magyar Filmhét vetítések, sőt országos közönségdíjat is odaítélnek majd.

Fotó: Tiszta szívvel

A legjobb játékfilm kategóriában A martfűi rém, a Jutalomjáték, a Hurok, a Tiszta szívvel és a #Sohavégetnemérős versenyeznek majd, míg a tévéfilmek között A fekete bojtár, a Memo, a Szürke senkik és a Tranzitidő közül kap majd díjat valamelyik, a kisjátékfilmek között pedig természetesen indul az Oscar-díjra jelölt Mindenki is.

A rendezők közül A martfűi rém, a Jutalomjáték, a Hurok, a Tiszta szívvel rendezői mellett (Sopsits Árpád, Edelényi János, Madarász Isti, Till Attila) Gigor Attila (Kút) kaphat díjat, a női főszereplőknél pedig Balsai Móni (Tiszta szívvel, A martfűi rém), Eszenyi Enikő (Gondolj rám), Kováts Adél (Halj már meg!) és Szamosi Zsófia (A martfűi rém) alkotják a mezőnyt. A férfi főszereplők között a Jutalomjátéknak köszönhetően nemzetközi sztár is kaphat díjat Brian Cox személyében, vele szemben Hajduk Károly (A martfűi rém), Jankovics Péter (Kút), Kern András (Gondolj rám) és Thuróczy Szabolcs (Tiszta szívvel) képviselik a hazai színészeket.

Ami feltűnő lehet, hogy egyetlen kategóriában sem jelölték a tavalyi év egyik legtöbbet dicsért magyar játékfilmjét, az Ernelláék Farkaséknált, amely állami támogatás nélkül készült, és a főszereplője, Török-Illyés Orsolya a tavalyi interjúnkban azt is mondta, "sajnálom, hogy a Filmunió által a fesztiválokra kiküldött csomagban nem szerepel a film."