Rögtön két Lego-filmet kapunk idén

Holnaptól lesz a mozikban a Lego Batman - A film, ami a három évvel ezelőtti Lego-mozi meglepően nagy sikerét készül meglovagolni. Ez azonban nem az egyetlen legós film lesz 2017-ben, ugyanis szeptemberben érkezik a Lego Ninjago Movie is, ami a Lego-univerzum nindzsás részét aknázza ki. Ehhez érkezett egy első betekintő.

A narrátor Jackie Chan, de a főszereplő egy Lloyd nevű zöld nindzsa lesz, akinek le kell majd győznie egy Garmadon nevű gonosztevőt, aki pont véletlenül a saját apja is. A kis teaserből kb. csak az derül ki, hogy látványban követi az eddigi Lego-filmeket, de elvileg ma délutánra megérkezik egy teljes előzetes is, amiből minden kiderül. Kissé egyébként furcsa, hogy a Lego ennyire keményen rámegy a mozifilmekre, de ha tudják tartani azt a szintet, amit három évvel ezelőtt, és aminek köszönhetően a Phil Lord és Christopher Miller rendezőpáros megkapta a Han Solo-film készítését, akkor lehet épp most születik meg a Pixar, a DreamWorks és a Disney komoly kihívója a filmpiacon.