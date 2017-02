Oprah Winfrey szerepelhet a Becéző szavak remake-ben

Oprah Winfrey-vel tárgyal a rendező Lee Daniel, az 1983-as, Oscar-díjas Becéző szavak remake-jéről. A Paramount Pictures állítólag Daniel-lel már meg is egyezett a filmről. Winfrey az anya, Aurora Greenway szerepét játszaná, akit az eredeti filmben Shirley MacLaine alakított, és meg is kapta érte a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat. Az eredeti film egyébként 11 jelölést gyűjtött be, és ötöt szoborra is váltott. Elég kevéssé valószínű, hogy egy remake meg tudná ismételni ezt a sikert.

A rendező és Winfrey egyébként már dolgozott együtt pár éve, a Komornyik című filmben, amit akkor Oscar-esélyesnek tartottak, de a film végül nem nyert egyetlen díjat sem, viszont elég jól szerepelt a pénztáraknál.