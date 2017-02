Újabb Jay és Néma Bob-film jöhet

Ha már másért nem is, azért örökre hálés leszek Kevin Smith író/színész/rendezőnek, hogy kultfilmes párosát, Jayt és Néma Bobot elküldte internetes trollokat agyonverni egy jelenetben. Jó, a páros eleve működik, szóval nagyon örülök annak is, hogy lesz egy újabb film a közreműködésükkel.

Kevin Smith tegnap jelentette be, hogy a Shop-stop, a Shop-Show, a Comic strip - Képtelen képregény, a Dogma, a Shop-stop 2. és a Jay és Néma Bob visszavág után újabb filmet forgat a fűárus New Jersey-i duóról, aminek egyik felét (Néma Bob) ugye ő alakítja. A másikat meg országos cimborája, Jason Mewes. Eredetileg a Shop-Stop harmadik részét akarta volna leforgatni, aztán a Shop-Show folytatását, de mivel mindkettő bedőlt, így elkezdte írni a Jay és Néma Bob-film forgatókönyvét.

Smith az interneten magyarázta el, hogy azért jó ez, mármint, hogy nem a Shop-Stop vagy a Shop-Show folytatását írja (nem bírom tovább, ki adta ezeket az ótvar címeket???), mert azok jogait már rég eladta, míg Jay és Néma Bob mindig is az övé volt és az is marad, így azt csinál velük, amit akar. Ami a sztorit illeti, Jay és Néma Bob visszamegy Hollywoodba, hogy megakadályozzák a Bluntman & Chronic film remake-jének leforgatását, mert már az eredetit is rühellték. Smith szerint a filmiparról szóló szatíra lesz, sok celebcameóval és ismerős visszatérő arcokkal. Nyáron forgatják.