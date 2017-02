A Coen-fivérek csiszolják a Sebhelyesarcú-remake-et, a főszereplő is megvan

Több mint egy évtized után úgy néz ki, sínen van a Sebhelyesarcú remake-je. Brian de Palma 1983-as klasszikusát Al Pacinóval a főszerepben már régóta újra akarták forgatni. A Universal 2001-ben még egy folytatást akart csinálni a filmhez Tony fia munkacímmel, majd rá tíz évre megváltozott a koncepció: ekkor már a sztori új megközelítéséről volt szó.

Van is mit leporolni Brian de Palma verzióján, ami mai szemmel nagyon a nyolcvanas évek gagyi akciófilmjeinek stílusában készült, még ha Al Pacino ebben is nagyot megy.

A Universal most bejelentette, hogy már meg is találták a film főszereplőjét: Tony Montana figuráját a mexikói Diego Luna alakítja, így a latino akcentus minden bizonnyal nagyon hiteles lesz. Diego Luna a Zsivány Egyesben lett híres Cassian Andorként.

A projekt a rendezőkkel egyelőre nem járt sikerrel. Korábban Antoine Fuqua, a Kiképzés, és a Hét mesterlövész-remake rendezője, valamint Pablo Larrain (Jackie) is visszamondta a projektet. Mostanra két lehetséges rendezőre szűkült le a lista: David Mackenziere (Hell or High Water) és Peter Bergre (Patriots Day, Mélytengeri pokol).

A Variety szerint a forgatókönyvet most a Coen-fivérek csiszolják, úgyhogy ebből még valami igazán jó is kijöhet. A forgatást előreláthatólag tavasszal kezdik, a filmet a tervek szerint 2018 augusztus 10-én mutatják be.