A Logan lesz a legstílusosabb X-Men-film

Az lehet, hogy Hugh Jackman hattyúdala (most játssza el utoljára Wolverine figuráját, akit magyarul Farkasnak, normális helyeken Rozsomáknak fordítanak) nem lesz a valaha készített legjobb képregényfilm, de hogy az X-Men-filmeket számítva messze a legmenőbb lesz, az már tuti. Az eddigi két előzetes (egy teaser és egy rendes trailer) alapján is látszott, hogy a Logannál végre nemcsak a CGI-ra költöttek eszement tempóbam, hanem igyekeztek a stílussal is foglalkozni, a fényelés, a színek, az egész képi világ sokkal figyelemreméltóbb, ütősebb, mint amit eddig letettek az asztalra (jó, az előzeteseknek Johnny Cash zenéje is nagyon jót tesz.)

A nemrég kiadott fenti videó csak egy vírusvideónak szánt kisfilm, amiben Logan limuzinsofőrként unja magát halálra, de mégis emlékezetesebb, mint az X-Men: Apokalipszis, amit hatodjára sem sikerült végignéznem, annyira unalmas egy katyvasz lett. Ami még izgalmas a videóban az, hogy a Sunseeker nevű hajót "az apjának" megvásárolni igyekvő Logan a becsületes nevét használja benne, azaz a James Howlettet, aminek a képregényfanatikusokon kívü persze nem tapsikol senki, de ők nagyon.

A Logan, amiről, itt és itt is írtunk már, egy posztapokaliptikus világba beleöregedő Loganről szól, akinek a töke tele van már mindennel, és szeretne nyugalomban élni, de hát arról, ahogy egy hintaszékben kötöget, senki nem fog filmet forgatni, így előkerülnek az adamantium-karmok, és jün a hentelés megint. Hazai bemutató: március 2.