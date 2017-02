Kicsoda Slenderman, és miért akarnak ölni miatta?

Rendkívül magas, vékony, a bőre hófehér, mindig sötét öltönyt visel. Nincs arca, a hátából pedig csápok állnak ki. Ezekkel kapja el, és öli meg az áldozatait. Ő Slenderman, aki ahhoz képest, hogy csak 2009 óta létezik, komoly karriert futott be az interneten, rövid idő alatt mém lett belőle. Több ezer rajongói oldal, fórum, videó foglalkozik vele, rengeteg rajz, festmény, kollázs, képregény, novella készül róla. Annak ellenére, hogy a 25-30 év felettiek körében sokáig lényegében ismeretlen volt. Slenderman főleg a kamaszokat izgatja, és őt is csak a gyerekek érdeklik. Őket keresi, az ő közelükbe vágyik, őket rémíti halálra, vagy más történetekben éppen ellenkezőleg, őket védi meg.

A felnőttek többsége akkor hallott róla először, amikor 2014-ben a wisconsini Waukesha városában két 12 éves lány az erdőbe csalta, és tizenkilenc késszúrással megpróbálta megölni szintén 12 éves barátnőjüket. A lány végül nem halt meg, hihetetlen szerencséje volt, mert az egyik szúrás csak pár milliméterrel kerülte el az aortáját. A lányok azt vallották, hogy Slenderman miatt akarták meggyilkolni a barátnőjüket, a rémalak ugyanis azt mondta nekik, hogy ha nem teszik meg, akkor megöli őket és a családjukat. Ha viszont végeznek a barátnőjükkel, akkor a szolgálóiként vele élhetnek hatalmas kastélyában. A támadás után el is indultak megkeresni a kastélyt, útközben találták meg őket a rendőrök.

Az HBO most bemutatott dokumentumfilmje, a Beware the Slenderman (magyarul az elég béna Slenderman: Az internet réme életre kel címet kapta) annak próbál utánajárni, hogy mi vezetett a gyilkossági kísérlethez, mi történt a lányokkal, hogy gyakorolhatott ennyire erős hatást rájuk egy kitalált figura. Bár a film úgy kezdődik, mint a legdurvább horrorok, végül valami egészen más kerekedik ki belőle. Eleinte úgy tűnik, hogy Slenderman mítoszára fókuszálnak, de aztán kiderül, hogy Slenderman, legyen bármilyen félelmetes is, önmagában kevés egy ilyen tragédiához.

Más támadások Slenderman miatt Nem a wisconsini volt az egyetlen gyilkossági kísérlet, amit Slenderman nevében követtek el. Szintén 2014-ben a 14 éves floridai Lily Marie Hartwell rumba és fehérítőbe áztatta az ágyneműit, aztán felgyújtotta őket és elment otthonról. A házban anyja és testvére aludtak, akik hajnalban felébredtek a füstre, és ki tudtak menekülni. Hartwell Slenderman rajongója volt, ahogy az a 13 éves hamiltoni (Ohio) lány is, aki szintén 2014-ben a saját anyjára támadt késsel. A nő csak kisebb sérüléseket szenvedett.

A film első fele kivételes alapossággal járja körül a Slenderman mítoszt. Ehhez nemcsak felnőtt szakértők, hanem kamaszok segítségét is kérték, egyszerűen azért, mert ők tudnak a legtöbbet Slendermanról. 2009-ben egy Something Awful nevű oldal pályázatot hirdetett. Olyan photoshoppal készített képeket vártak, amiken egy különleges, ijesztő lény látható, akinek van valami rémisztő háttérsztorija. (Azóta közzétettek egy felhívást, hogy senki ne öljön Slenderman miatt.)

Egy Eric Knudsen nevű floridai férfi Victor Surge álnéven küldte be a Slendermanről szóló anyagokat, innen indult a karakter története, amit aztán a rajongók fejlesztettek tovább. Eszerint akit kinéz magának, azt mindenhova követi, még az álmaiba is. Mások viszont nem látják, csak a kiválasztott. Slenderman nagyon türelmes, nem támad azonnal, inkább lassan az őrületbe kergeti az áldozatait. A neten rengeteg olyan videó van, amelyekben Slenderman üldözi, követi, lesi az áldozatait, többségüket gyerekek készítették.

A wisconsini lányok is rengeteg ilyet láttak. De legalább ennyi cuki macskás videót is, így szüleik nem érzékelték, hogy mennyire beszippantotta a gyerekeket ez a történet. A filmben láthatjuk egyikük, Anissa Weier keresési előzményeit, ezek szerint a kislányt ugyanannyira érdekelték az állatok, a rajzfilmek és az online személyiségtesztek, mint Slenderman. A gépébe pedig azért nézhettek bele a filmesek, mert a szülei engedélyt adtak rá. Ők ugyanis kifejezetten akarták ezt a filmet, mintha ennek segítségével közelebb jutnának ahhoz, hogy miért alakultak így a dolgok. Két odafigyelő, szerető családot látunk, ahol a szülőknek komoly fejtörést okozott, hogy mikor vegyenek iPadet a gyerekeknek, mikor és mennyit engedjék használni azt.

A film legszimpatikusabb szereplője Morgan Geyser anyja. Morgan volt az, aki összeszurkálta az áldozatot, Anissa csak jelen volt, de nem szúrt. Morgan anyját egy szeretetteli, odafigyelő, kislánya minden lépését dokumentáló szülőnek ismerjük meg, aki egészen korán felismerte, hogy a lánya más, mint a többiek. Éppen ezért különös, hogy ez a gyilkossági kísérlet kellett ahhoz, hogy kimondják azt, amit talán korábban is megtehetettek volna: Morgan örökölte édesapja betegségét, a skizofréniát. És innentől a Beware the Slenderman a skizofrénia természetéről szól, arról, hogy lehet ezzel a betegséggel élni (Morgan édesapja például gyógyszerek segítségével képes dolgozni és családi életet élni), hogyan lehet segíteni egy ilyen betegnek.

Úgy biztosan nem, ahogy a lányok sorsa alakult. Egy évnyi tárgyalás után a bíróság úgy döntött, hogy felnőttként kezelik őket, vagyis nem a fiatalkorúakra, hanem a felnőttekre vonatkozó törvények szerint ítélnek majd róluk. Ez azt jelenti, hogy évtizedekre is börtönbe kerülhetnek. Az ítéletig Anissa Weier a fiatalkorúak börtönében él, Morgan Geysert viszont 19 hónap után átvitték egy pszichiátriai intézménybe. Szüleikkel beszélhetnek telefonon, látogathatják őket, de a fizikai érintkezés, az ölelés vagy a puszi tilos.

Ami nagyon hiányzik a filmből, az az áldozat nézőpontja. Szerencsére a megtámadott kislány már jól van, legalábbis fizikailag, újra járhat iskolába is. Szülei sem a sajtónak, sem a film készítőinek nem akartak beszélni, így csak annyit lehet tudni, hogy a kislány lelkileg még nem tudta összeszedni magát. Mindössze annyit üzent, hogy azt szeretné, ha Morgan súlyosabb büntetést kapna, mint Anissa.

Nyilván sokkal egyszerűbb lett volna kiválasztani egy bűnbakot, és ujjal mutogatni. De a közel kétórás Beware the Slenderman a nehezebb utat választotta: nem okolja sem Slenderman kiagyalóját, sem a horrorfilmeket, sem az internetet, sem a szülőket, de még a skizofréniát sem. Csak azt mondja, hogy bizonyos esetekben mindezek együtt mégis tragédiához vezethetnek. Hogy nem tehetünk mást, mint hogy még jobban figyelünk. Slenderman igazi karrierje egyébként még csak most kezdőik: már készült róla két számítógépes játék, és íródik az első hollywoodi Slenderman-mozi forgatókönyve.