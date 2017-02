Mennyit ér egy Oscar-jelölés?

Képzeljük le, hogy filmesek vagyunk, és egyik alkotásunkat Oscar-díjra jelölték. Az első sokk és ökölbe szorított kézzel abszolvált levegőcsapkodás (plusz fakultatív “megcsináltambazmegezés) után a következő gondolatunk, és most tegye szépen mindenki a szívére a kezét, és ne álszenteskedjen, ha lehet, az, hogy

és ez mennyi lóvét jelent majd nekem?

Erre a kérdésre, amivel semmi baj nincsen, kedves olvasó, hiszen mindenki elvárja, hogy a munkáját tisztességesen megfizessék, ha meg valami extra jót csinált (és ha Oscar-jelölést kapott, akkor a filmje a jelenleg érvényes, általános konszenzus alapján az), akkor tök jogosan reméli, hogy a vállveregetéshez valami kézzelfogható dolog is társul, mármint pénz.

Logikus lenne feltételezni, hogy egy Oscar-jelölés, mint a filmszakma jelenlegi csúcsa, anyagilag is nagyon sokat jelent, és a néző, akit addig hidegen hagyott, hogy valaki hogyan keresi meg a Google Maps-en a szülőházát, a “hat Oscar-díjra jelölve” reklámszöveg láttán, hanyatt-homlok rohan a moziba, hogy megnézze magának, miért is kapta a jelölést az Oroszlán, és tényleg annyira érdekes-e egy kalkuttai elveszett gyerek 25 évvel későbbi útkeresése. A helyzet az, hogy egyértelműen nem lehet kimondani azt, hogy minden, a Legjobb film kategóriájában jelölt alkotás esetén jelentős hatása volt az Oscar-jelölésnek.

Ha éves lebontásban nézzük, az elmúlt 35 évet figyelembe véve a 2014-es volt az, amikor a filmakadémiai elismerés kiugróan nagy hatást gyakorolt a bevételekre, a többi évben a hatás jóval alacsonyabb volt, mindössze öt további évben jelentett 30 százaléknál nagyobb bevételnövekedést, az esetek többségében 10-25 százalékos emelkedést regisztráltak csak.

Hogy az idei jelölt filmek esetében az arányok milyenek lesznek, az a jövő zenéje, mindenesetre mutatunk egy kiváló inforgrafikát, amit böngészve az elmúlt évek Legjobb film kategóriában jelölt alkotásait lehet böngészni, és rácsodálkozni, melyik filmnek mit jelentett egy Oscar.

A vizualizációt Szűcs Krisztina késztette.

A képre kattintva megnyílik az infografika!

2014-ben a jelölt filmek (Amerikai mesterlövész, The Grand Budapest Hotel, Kódjátszma, Selma, Birdman, A mindenség elmélete, Sráckor, és Whiplash) a hivatalos bemutató és az Oscar-jelölés bejelentése között összesen 205,2 millió dollárt kerestek, a későbbi összebevételüknek 30,7 százalékát, a jelölés után pedig 416,1 milliót, a jegybevétel 62,2 százalékát. A kép ebben az esetben is csalóka egyébként, hiszen a nyolc jelölt filmből az Amerikai mesterlövész volt az, aminek a növekedés leginkább köszönhető volt: a jelölés előtt 3,3 millió dollárt keresett a mozikban, utána meg 313,6 milliót (a díjkiosztó után még 30,1 milliót). A The Grand Budapest Hotel esetében a jelölés nem sokat jelentett, az addig keresett 59 millióhoz mindössze további 207 666 dollárt tudott hozzátenni.

Az, hogy egy film bevételére milyen hatással van a jelölés, több dologtól függ, leginkább viszont attól, hogy mikor került eredetileg forgalmazásba. A The Grand Hotel Budapest, hogy a fenti példánál maradjunk, 2014 márciusában került mozikba, így a 2015 januárjában bejelentett jelölése teljesen hatástalan volt a filmre - érthetően, hiszen akkor már rég nem vetítették a mozik. Ehhez képest a 207 ezer dolláros plusz bevétel csodálatos teljesítmény.

Amennyiben a filmet a bejelentéshez időben közelebb mutatták be, mint például a Kódjátszmát (november 28.), ott a forgalmazó követheti azt a taktikát, hogy ugyan már a mozikból kezd kifutni a film (két hónap alatt kikerül általában), de visszateszik, sőt, a nyolc Oscar-szoborral felturbózott marketingkampányt még szélesebb körben tolják, és az eredetileg 1566 mozi helyett 2402-ben vetítik le a filmet ismét. A hatás kimutatható volt: a film 2015. január 15-ig 41, utána 42 milliót keresett - ha nem kap jelölést, megállt volna 41 milliónál.

Az Amerikai mesterlövész helyzete azért különleges, mert Clint Eastwood hazafias felhangokkal alaposan átszőtt filmje december 25-én került moziba, egészen pontosan négy teremben vetítették Los Angeles megyében, hogy a Filmakadémia figyelembe vehesse az Oscar-nevezéseknél. A hat jelölés januári bejelentése után a film 3885 moziban ment, és keresett 316 millió dollárt - nagy kérdés, hogy ha nem jelölik egy díjra sem, akkor vajon hány moziban lett volna látható, és milyen bevételre számíthattak volna a producerek.

Egy hazai példát is megnézve az látható, hogy a Saul fia a hivatalos bemutató és a Legjobb külföldi film Oscar-jelölése között eltelt 217 napban a későbbi összbevétel 12,2 százalékét kereste meg, pedig erre az időszakra esett a Cannes-i kritikusi nagydíj is. Az Oscar-jelölés alaposan megdobta a bevételeket, a 2016 januári bejelentés és februári gála között eltelt időben a film az összbevétele 60,2 százalékát kereste meg, a megnyert díj után pedig a 27,6 százalékát.