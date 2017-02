Most végignézheti az Oscar-díjas magyar rövidfilmet

Vagy Deák Kristóf rendező, vagy az ő nevében valaki osztotta meg a teljes, Oscar-díjat nyert kisfilmet, a Mindenkit a Facebookon.

Magyar idő szerint hétfő hajnalban adták át az Oscar-díjakat: hatalmas siker, hogy egy évvel a Saul fia sikere után újra megkapta egy magyar film a világ legfontosabb filmszakmai díját. Bár a Mindenki itthon is látható volt már fesztiválokon, a tévé is többször leadta, és jelenleg is elérhető az HBO GO kínálatában, online eddig nem volt megtekinthető, legalábbis hivatalos forrásból.

Most viszont felkerült a kisfilm Facebookra, egy Deák Kristóf Official nevű oldalra, amit csak pár órája hoztak létre. Deák Kristófot egyelőre nem sikerült elérnünk, az HBO sajtóosztálya nem tudta megmondani, tényleg hivatalos oldalról van-e szó. Mindenesetre addig is jó szórakozást és sírdogálást hozzá.