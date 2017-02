Mindenki gyanús az új magyar thrillerben

A tökéletes gyilkos című magyar pszichológiai thriller előzetesében László Zsoltra akarnak kenni egy bűntényt. Vagy esetleg tényleg ő a tettes? Minden szereplő gyanús.

Pacskovszky József új filmjéről korábban csak annyit tudtunk, hogy "a több szálon futó izgalmas cselekmény nem várt, helyenként borzongató fordulatokat tartogat a nézők számára", és hogy 430 millió forinttal támogatta a Filmalap.

A filmhez most érkezett egy trailer is, melyben feltűnik az alkoholista nyomozót alakító László Zsolton kívül Szervét Tibor, Szabó Kimmel Tamás, Szabó Győző és Hőrich Nóra Lili is, utóbbit azonban érthetetlen okból Majsai Nyilas Tünde szinkronizálja.

A tökéletes gyilkost május 11-én mutatják be.