Lesz szórakoztatóbb idén a sárkánygyíkot csépelő óriásgorillánál?

Ha már a filmesek tényleg csak a múlthoz tudnak visszanyúlni, akkor azt legalább ilyen vicces trashfilm formájában tegyék, mint amilyen az előzetese alapján a Kong: Koponya-sziget lesz.

Alig másfél héttel a film bemutatója előtt kijött az utolsó trailer is a filmhez, melyben többek között Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman és Samuel L. Jackson segédkeznek a King Kong-franchise sokadszori feltámasztásában.

Az 1971-ben, a vietnami háború idején játszódó film rendezője, Jordan Vogt-Roberts igyekszik látványvilágában is olyan, régebbi mozikat idézni, mint az Apokalipszis most, és ehhez még korabeli, pszichedelikus zenék is társulnak, mint az előzetesben hallható Animals-sláger, a We Gotta Get out of This Place.