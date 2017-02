Will Smith ork rendőrrel üldözi a gonosztevőket

Igen, nem tévedés, orkok és elfek is szerepelnek a Bright című fantasy-akciófilmben, melyhez most érkezett az első teaser.

A Netflix új filmjében Smith egy Scott Ward nevű rendőrt játszik, akinek az első ork zsaru a partnere (Joel Edgerton), és a Bright egyébként is csak első látásra tűnik szokványos zsarufilmnek.

Orkok, elfek és egy titokzatos varázsfal is szerepel majd benne, a rendezője pedig David Ayer (Öngyilkos osztag) lesz, és még az idén be is mutatják.