Kifizetődő a brutalitás: A Logan 238 millió dollárral nyitott világszerte

Az amerikai szuperhősfilmek általában a PG, azaz a magyar 12-es karikának megfelelő besorolással kerülnek moziba, ennek megfelelően az erőszak ábrázolása elnagyolt bennük, a szereplők nem káromkodnak és vér sem folyik, a pizsamás faszik leginkább csak elhajigálják az ellent, vagy Bud Spencer-i pofonokat osztanak ki nekik, és a legfélelmetesebb az, amikor egy gumiruhás csávó azt hörgi a kamerába, hogy ő a bőregérember. Ezzel szakított tavaly a Fox jó érzékkel, amikor a Deadpool R-besorolást kapott, azaz 18-as karikát, volt benne káromkodás és nyílt erőszak bőven, és vér is, nem is kevés. A film 260 millió dollárral nyitott a világpiacon, ezzel minden idők legjobban bemutatkozó R-besorolású akciófilmje lett. A Fox a Logannel ugyanezt az utat járja be, és egyelőre nekik van igazuk.

A film, amit már a magyar mozik is vetítenek, 237,8 millió dollárnál jár, amihez az amerikai mozipénztárak 85 millió dollárt tettek hozzá - ez egyébként a negyedik legjobb márciusi premier a filmtörténetben, és minden idők ötödik legjobb nyitánya az R-besorolású filmeket tekintve. A filmet szokatlanul sok moziban mutatták be (4,071-ben), és nemcsak az amerikaiak imádták: Kínában 48,9 millió dollárt hozott, pedig ott 18 percet még ki is vágtak belőle, elsősorban az erőszakos jeleneteket.

A film R-besorolásához egyébként az is kellett, hogy Hugh Jackman, aki utoljára ragasztotta magára a legendás barkót, lemondott a fizetése egy részéről, hogy a Fox belemenjen a besorolásba - a stúdió ugyanis nem volt meggyőződve arról, hogy a 100 milliós gyártási és kb. 50 milliós marketingköltséggel készülő szuperhősfilm így is rentábilis lesz. Az lett, ráadásul az egyik legjobb képregényfilm, amit valaha forgattak.