Lassan semmire sem jók a rosszfiúk

Elvesztette a rendezőjét a harmadik Bad Boys-film, a Bad Boys for Life, írja a Hollywood Reporter. A portál forrásai szerint időegyeztetési problémák miatt lépett Joe Carnahan, de valójában kreatív ellentétek feszülhettek a rendező és a stúdió között.

Ezzel folytatódik a már így is hányatott sorsú Bad Boys 3 szenvedése, miután sokáig még az sem volt biztos, hogy Will Smith vállalja a szerepet. Végül sikerült meggyőzni és be is lőtték premierdátumnak 2018 november elejét, ami ugyan nincs még annyira közel, de ettől még rendező nélkül nehéz lesz tartani az időpontot. Pláne úgy, hogy a harmadik írót fogyasztja el a film, és az eredeti tervek szerint idén február közepén kellett volna mozikba kerülni a filmnek.

Carnahan távozása azért is nagy érvágás, mert a rendezés mellett átírta a forgatókönyvet is. Így nem csak rendezőt, hanem új írót is keresnek a projekthez, amiben a stúdió nagyon bízik. Nem véletlenül, hiszen a Bad Boys - Mire jók a rosszfiúk? iszonyatosan nagyot kaszált annak idején, de a második rész is szépen hozott a konyhára. Mondjuk ezeket Michael Bay rendezte, ami azért intő jel lehet.