Újraforgatták az Idétlen időkiget meztelenül

Hollywood imádja az időhurkos filmeket, bár a legjobbat már 1993-ban leforgatták Bill Murrayvel, ez volt ugye az Idétlen időkig. Mégis újra és újra megpróbálják, ezúttal Marlon Wayansszal a főszerepben. Azért annyi csavart tettek a sztoriba, hogy Wayans nem az ágyában találja magát minden reggel ugyanúgy, hogy ugyanazok a dolgok történjenek vele, hanem egy liftben. És hogy még ennél is viccesebb legyen a dolog, meztelenül. Ráadásul mindez röviddel az esküvője előtt történik, amitől még jobban kiborul az örökös ismétlődésen.

A teaser szerint erre nagyjából ugyanúgy reagál, ahogy annak idején Bill Murray: először még kiakad, aztán egyre enerváltabban veszi tudomásul, hogy innentől minden egyes nap ugyanolyan lesz.

A teaser is elég aggasztó, de további intő jel, hogy a film rendezője az a Michael Tiddles, aki A fekete ötven árnyalatát is elkövette, ami egy A szürke ötven árnyalata paródia volt fekete színészekkel. A Naked egyébként a Netflixnek készül és augusztusban mutatják be.

(Közben egy olvasónk jelezte, hogy az időhurkos filmek etalonja ugyan valóban az Idétlen időkig, de ez a film a Vesszőfutás című svéd film alapján készült, amit 2002-ben mutattak be nálunk, amúgy 2000-ben készült. Köszönjük!)