Tökéletesen búcsúzott a legtökösebb szuperhős

A modern kori szuperhősfilmek egyik legjobbjaként emlegetik a Logant, a Fox legújabb X-Men-filmhjét, ami egyben az utolsó alkalom, hogy Hugh Jackman magára ölti a kultikus Farkas (Rozsomák) karakterét, ahogy Patrick Stewart sem lesz már többet a mutánsok kopasz szellemi vezére. A Kultrovat Podcast legújabb adásában erősen spoileresen beszélgetünk a filmről, a X-Men filmes franchise-ának jövöjéről és arról, hogy miért is annyira különleges a többi köpenyes hősökből álló filmhez képest a Logan. Azon túl, hogy végre nem kell visszafognia magát, ha öldöklésről van szó.

A mostani podcastben Sixx, Stöckert Gábor és Sajó Dávid arról beszélget többek között, hogy miért is annyira necces egy ennyire jól ismert brandet korhatáros filmként eladni, miközben a Deadpool után a Logan is úgy néz ki, bizonyítja a tényt, hogy a nézők egyre inkább mást várnak a szuperhősöktől, mint ugyanazt a filmet ezredjére más félistenekkel, szuperkatonákkal és gépemberekkel.

Megemlékezünk arról, hogy annak idején kiket hoztak még szóba Rozsomák szerepére, mielőtt Hugh Jackman minden idők egyik legjobb casting-döntésének köszönhetően megkapta a szerepet, illetve mi várható még a jövőben az X-Men franchise-től. És megnyugtatunk minden hardcore képregényrajongót is: arra is kitérünk, hogy Rozsomák miért Farkas, hiszen ezt nem lehet elégszer elmondani.

Mi is ez az egész?

