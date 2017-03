Scarlett Johanssonból piercingelt arcú, tetovált hackercsaj lehet

2018-ban jön a mozikba A tetovált lány folytatása, amiben a főhős Lisbeth Salandert már nem az első filmben látott Rooney Mara alakítja majd, hanem vagy Scarlett Johansson, vagy Natalie Portman, legalábbis a Variety infói szerint. A férfi főszereplőt is lecserélik (az első filmben Daniel Craig volt az), és a rendezőt is, előbbi kiléte ismeretlen, utóbbié nem: a Vaksötét című nagyszerű horror rendezője, Fede Alvarez lesz.

Aki viszont arra számít, hogy a második film az eredeti svéd filmtrilógiához hasonlóan követi a regényeket, így az Aki a tűzzel játszik című második kötetet dolgozza majd fel, csalódni fog. Az új film ugyanis a Millenium-trilógia után játszódik, és a 2015-ben, az eredeti regényeket író Stieg Larson halála után megjelentetett Det som inte dödar oss (Ami nem öl meg minket) című könyvet dolgozza fel, amit az angolszász piacon The Girl in the Spider’s Web (A lány a pók hálójában) címmel adtak ki. Ezt a történetet a szintén svéd David Lagercrantz írta.

Scarlett Johansson szerepeltetése nem lenne meglepetés, hiszen már A tetovált lány főszerepére is őt nézte ki a gyártó Sony, csak éppen nem számoltak azzal, hogy David Fincher rendező teljesen másképp képzelte el a svéd hackerlányt, és inkább Rooney Marára osztotta a főszerepet. A Variety szerint nem tudni, hogy Johanssont egyáltalán érdekli-e még a szerep. Alvarez, akinek Budapesten forgatott Vaksötét című filmje a tavalyi év egyik nagy meglepetése volt (10 millió dolláros költségvetésre 157 milliós bevétel) azt nyilatkozta, hogy a forgatókönyv nagyszerű, és most kezdődik az igazán mókás időszak, Lisbeth megformálójának megtalálása.

A forgatókönyvet egyébként Steven Knight (Tabu), Alvarez és Jay Basu (Monsters: Sötét kontinens) közösen írta, és nagyjából követi Lagercrantz első könyvének sztoriját (mert ugye ő is trilógiát ír): a legendásan zseniális, de magányos hacker, Lisbeth és az újságírói etika két lábon járó szobra, Blomkvist ismét egymás közelébe kerül, amikor az újságírót felhívja egy ismeretlen, hogy egy hackertől olyan infókat kapott, amik az USA-t fenyegetik. Blomkvist kapásból Lisbeth-hez fordul, hogy segítsen felgöngyölíteni a sztorit, mert az nagyon jól jönne a csőd szélán tántorgó lapjának. Lisbeth-nek viszont megvannak a saját céljai az infóval.

A technothriller 2018-ban kerül mozikba.