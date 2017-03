Emily Blunt együtt játszik férjével

Emily Blunt következő filmjében férjével, John Krasinskival fog együtt szerepelni, az erről szóló szerződést már alá is írták. A szereposztás egyébként nyilván nem véletlen, hiszen az A Quiet Place című, természetfeletti jelenségeket felvonultató thrillert maga Krasinski írta és ő is rendezi. Az Office című sorozatban feltűnt színész rendezett már két független filmet, illetve a sorozat néhány részét is, nagy stúdióval, a Paramounttal azonban most először fog filmet készíteni. És szintén ez az első alkalom, hogy feleségével fog együtt szerepelni.

Az eredeti forgatókönyvet egyébként Scott Beck és Bryan Wood írta a filmhez, Krasinski pedig átdolgozta, a film egyik producere Michael Bay.

Krasinski most éppen Kathryn Bigelow-val forgat egy egyelőre cím nélküli filmet a detroiti lázadásról, és az Amazon egyik most készülő, új sorozatában is szerepelni fog, míg Emily Bluntot legközelebb a Mary Poppins visszatér című filmben láthatjuk majd.