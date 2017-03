Nemzetközi versenyfilmekkel jön a Friss Hús

Március 29. és április 2. között rendezik meg a fővárosi Toldi Moziban az ötödik Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivált, ahol több alkotást is először láthat a közönség.

Először lesz látható például Lovrity Anna Katalin Vulkánsziget c. animációs filmje, amit először a Berlinalén lehetett látni, ahogy Áprily Zoltán történelmi animációját, az Ungvárt is csak a bristoli Encounters fesztiválon nézhették meg, a magyar közönség viszont itt láthatja először. A két évvel ezelőtt Friss Hús-díjazott, Szilágyi Fanni két rövidfilmmel tér vissza, de itt mutatkozik be Szabó Simon, Hartung Attila és Tóth Barnabás alkotása is.

Erős lesz a nemzetközi mezőny is, ugyanis levetítik majd a Berlinalén bemutatott The Rabbit Hunt, az Európai Filmdíjra jelölt és számos rangos nemzetközi díjjal kitüntetett Small Talk, a Kristály Medve-díjas Balcony vagy az idei Oscar-díjra jelölt La femme et la TGV és Timecode című filmeket, illetve bekerültek a válogatásba még a Sundance vagy a Cannes-i filmfesztivál hivatalos programjaiban versenyező filmek is. Idén először lesz külön blokkja a magyar rendezők külföldön forgatott filmjeinek is.