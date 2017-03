Meghalt a Terminator, éljen a Terminator!

Nagy az élet a halálosztó háza táján: egy örömteli nagy bejelentést már tettek, egy másikra meg épp nagyon készülnek, és még az is lehet, hogy annak is örülni fogunk.

Fotó: Paramount Pictures / MPC

Ritkán esik meg hollywoodi szuperprodukcióval, ami a Terminator legutóbbi részével, a Genisysszel történt: hiába volt a film vége cliffhanger, és hiába hozott világszerte majdnem félmilliárd dollárt, most

hivatalosan is bejelentették, nem készül el a folytatása.

De valójában ez annyira mégsem meglepő, mert az egészen jó bevételről szinte csak Kína tehet (csak innen 110 millió dollárnyi bevétel érkezett), de Amerikában hatalmasat bukott a film, még a készítése költségeit sem hozta vissza, a százmilliós határt sem lépte át a bevétel, és kritikailag sem volt siker. Az egyik főszereplő, Emilia Clarke is kiszállt a sorozatból, és bár Schwarzenegger benne lett volna a folytatásban, a gyártó Paramount ki is vette bemutatónaptárából a már 2017. májusra tervezett folytatást.

Most pedig a New York Daily Times egy bennfentes forrása is megerősítette: bár a stúdió főnökei új vért akartak pumpálni a franchise-ba, de sem a nézők, sem a kritikusok nem szerették a Genisyst, ők is „kiszerettek” a projektből, olyannyira, hogy teljesen elvetették bármiféle folytatás előkészítésének tervét.

Fotó: C-2 Pictures / C-2 Pictures

És ez úgy is tűnhetne, mintha pontot tenne egy tulajdonképpen huszonhat éve félholt sorozat végére, hiszen igazán komoly kritikai és közönségsikere utoljára az 1991-es második résznek, a Terminator 2 – Az ítélet napjának volt. De úgy tűnik, nem így van: alig valamivel a Genisys-folytatás lefújása után máris megjelent a hír, hogy a készítők valami nagyon komoly, egyelőre ismeretlen dologra készülnek; jó eséllyel egy újabb reboot-kísérletre.

David Ellison, a franchise legfőbb producere a Collidernek adott interjújában eresztett el pár homályos mondatot arról, hogy még 2017-ben tenni fognak egy nagy bejelentést. „Azt is mondhatnám, hogy eldöntöttük, mi legyen a Terminator franchise jövője, és

higgyék el nekem, egy nagyon fényes jövőről beszélek.

Amerre most haladunk, az valami olyasmi lesz, amit a rajongók a második rész óta várnak. Olyasmiről van szó, ami miatt hihetetlenül izgatottak vagyunk, és amit a legjobb irányvonalnak gondolunk” – mondta.