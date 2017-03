Ice Cube fia is szerepelhet a következő Godzillában

Csak idő kérdése volt, hogy a kritikuskedvenc Straight Outta Compton után milyen nagyobb filmes franchise-ban kap szerepet O'Shea Jackson Jr., Ice Cube színészi pályát választó fia. Most a Variety írja, hogy éppen vele tárgyalnak a következő Godzilla-film miatt.

A Godzilla: King of the Monsters már így is elég erős szereplőgárdát rakott össze, hiszen feltűnik majd benne a Stranger Thingsszel berobbanó Millie Bobby Brown, Kyle Chandler (A Wall Street farkasa, A régi város, Friday Night Lights) és Vera Farmiga (A tégla, Egek ura, Forráskód) is. A rendező Michael Dougherty lesz, akinek a nevéhez a Krampusz és az Adsz vagy kapsz fűződik, de íróként olyan projekteken dolgozott, mint az X-Men 2., a Superman visszatér vagy az X-Men: Apokalipszis. Mindenki döntse el maga, hogy ez jó vagy rossz.

A Variety értesülései szerint a 2014-es Godzillából csak Ken Watanabe tűnik fel a folytatásban, ami után jön az igazi nagy durranás, a 2020-ra tervezett Godzilla vs. King Kong, amiben egymásnak eresztik a két legendás szörnyet.