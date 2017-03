Pokolian rémisztő lett Stephen King legismertebb bohóca

A Stephen King könyveiből készült adaptációk néha jók (Ragyogás), néha okésak (1408), néha rosszak (A mángorló), és néha annyira szörnyűek, hogy öröm őket nézni (Álomcsapda). Hogy az Az legújabb, ezúttal mozis feldolgozása milyen lesz, azt nehéz megmondani, de ha olyan, mint az előzetes, akkor nagyon-nagyon félelmetes.

A feldolgozást Andrés Muschietti rendezi (ő készítette a mérsékelten jó Mama című horrort), bár volt olyan időszak, amikor Cary Fukunaga (True Detective) neve is felmerült. Pennywise bohócot Bill Skarsgård alakítja, és feltűnik a Stranger Thingsben is szereplő Finn Wolfhard is benne. A sztori egyébként hasonlít az utóbbihoz, egy amerikai kisvárosban furcsa dolgok történnek, és ezeknek a furcsa dolgoknak egy csapat gyerek próbál utánamenni.

A történet két részből fog állni, az első film - aminek itt látható az előzetese lenn - a gyerekekről szól, az egyelőre még nem biztos, hogy elkészülő második rész pedig a felnőttekről.

Az Azt nálunk is bemutatják szeptember 7-én.