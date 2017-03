Láthatjuk még belülről Darth Vader kastélyát a következő Star Wars-filmekben

De egyáltalán hogy került a Zsivány Egyesbe egy torony, amit a Sötét Nagyúr építtetett a helyen, ahol leégtek a végtagjai? És mit csinál ott Darth Vader?

Még a 2012-ben meghalt, az eredeti Star Wars-trilógia mellett az E. T. és a Battlestar Galactica dizájnjáért is felelős Ralph McQuarrie előtt tisztelgett a Lucasfilm a Zsivány Egyes - Egy Star Wars-történet egyik, a fenti képen látható helyszínével. Ez az a kastély vagy inkább torony, amelyet Darth Vader építtetett magának a Mustafar bolygón, ott, ahol a láva miatt majdnem meghalt. A tervek eredetileg még A Birodalom visszavághoz készültek, de végül csak a nyolcadikként elkészült filmbe kerültek bele.

Viszont ebben a filmben sem szerepelt sokat ez a helyszín, úgyhogy az Uproxx megkereste a Lucasfilm alelnökét és kreatív fejesét, Doug Chiangot, hogy megkérdezze, miért pont ott lakik Darth Vader, ahol amúgy, ha úgy vesszük, lényegében tönkrement az élete.

"Egy csomót kutattuk a hely történelmét. Miért itt építette meg Vader a kastélyát? Miért néz ki úgy, ahogy kinéz? Egyáltalán minek jött vissza ide? Rájöttünk, hogy Vader egy már létező építményen, egy ősi lávagáton építkezett. És nagyon is speciális céllal építette meg a kastélyt: hogy ide járjon meditálni, helyre rázódni, újra megtalálni a kapcsolatot önmagával. Egy kifejezetten spirituális hellyé vált számára, amelynek központja a bacta tank volt" - mondta Chiang arra a folyadékkal teli, hengeres tartályra utalva, amelyben lebegve Vader gyógyította magát.

Chiang viszont a Lucasfilmtől abszolút szokatlan módon egy már-már spoilernek számító infót is elmondott: hogy a tervek szerint ez a helyszín visszatér még a későbbi filmekben. "Végeztünk némi kutatást arról is, hogy nézhet ki a kastély belseje. Reméljük, néhány másik filmben majd ez is látszani fog", mondta, ami utalhat akár egy Darth Vader-előzményfilmre, de akár csak annyira is, hogy Kylo Ren tér majd vissza a nagyapja kastélyába a történet egy pontján. Mindenesetre a "reméljük" a Lucasfilm alelnökének szájából azért nem úgy hangzik, mint valami alaptalan tippelgetés.