Újabb magyar kisfilm kvalifikálta magát az Oscarra

Bucsi Réka LOVE című animációja nyerte a zsűri díját az észak-karolinai RiverRun nemzetközi filmfesztiválon, ezzel esélyes lett a jövő évi Oscar-díjra. Az amerikai fesztivál zsűrije a film kiváló stílusa, humora és a kivételes vizuális történetmesélése miatt ítélte oda a díjat Bucsi animációjának. Mivel a RiverRun Oscar-kvalifikáló fesztivál, ezért a nyertes alkotások automatikus meghívást kapnak az Akadémia szűkített listájára. A LOVE így a legjobb animációs rövidfilm kategóriájában vált esélyessé a 90. Oscar-gálán. A 89.-en ugye a Mindenki nyert a legjobb rövidfilmek között.

Bucsi Réka nem először kerül Oscar-közelbe: a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animáció mesterszakán készült diplomafilmje, a Symphony No. 42 a melbourne-i nemzetközi filmfesztivál legjobb animációjának járó elismerést nyerte 2014-ben, mellyel esélyessé vált az Oscar-jelölésre. A Symphony No. 42 felkerült a tízes szűkített listára is, de végül nem jutott az öt jelölt közé.

A LOVE világpremierjére februárban, a Berlinale Shorts versenyprogramjában került sor. Észak-amerikai debütálása a rangos texasi South by Southwest (SXSW) fesztiválon, míg az ázsiai premier Hongkongban volt. Bucsi Réka filmjét eddig negyven országban vetítették, a nemzetközi fesztiválmeghívások száma már 120 fölött van, a RiverRun zsűrijének elismerésével pedig 17 díjnál tart a negyedórás magyar–francia animáció.

A LOVE legutóbb a Magyar Filmhét legjobb animációs filmjének járó díját kapta meg, a magyar filmkritikusok pedig megszavazták 2016 legjobb magyar animációjának. Olyan neves elismeréseket is nyert Bucsi filmje, mint a spanyolországi 3D-Wire fesztiválon az „animációs Oscarnak” tekintett Cartoon d’Or kvalifikáció, valamint az uppsalai nemzetközi rövidfilmesztivál EFA-díja, melynek nyerteseit az Európai Filmakadémia a legjobb európai rövidfilm díjára jelöli.

A film a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának támogatásával készült francia koprodukcióban. Bucsi Réka filmjének magyar gyártója a Boddah, producere Osváth Gábor, fesztiváloztatásáért pedig a Daazo felel.