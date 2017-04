Először rendezhet nő Marvel-filmet

A szerencse forgandó c. film két rendezőjére bízták a Marvel-Disney következő szólófilmjét, a Captain Marvelt, írja a Hollywood Reporter. Ez lesz az első alkalom, hogy egyszerre két ember rendez egy Marvel-filmet, ráadásul egyikük nő, amire eddig nem volt példa a cégnél.

Anna Boden és Ryan Fleck már meglehetősen régóta rendeznek együtt, A szerencse forgandó mellett együtt csinálták az Egy dominikai spílert és a Nyomás alattot is, de dolgoztak tévéepizódokon is, mint a Billions vagy a The Affair. A stúdió különösen figyelt arra, hogy a Brie Larson főszereplésével készülő filmen minél több nő dolgozzon, ráadásul Nicole Perlmannek (A galaxis őrzői) és Meg LeFauve-nek (Agymanók) köszönhetően kifejezetten erős helyről érkeznek a forgatókönyvírók is.

Sok szempontból mérföldkő lesz a Marvel-filmek történetében a a Captain Marvel, ugyanis ez lesz az első alkalom, hogy egy női szuperhősre építenek egy egész filmet. Ugyan elég régóta beszélnek arról, hogy Scarlett Johanssonnal ideje lenne már megcsinálni az önálló Fekete Özvegy-filmet, azonban a Marvel ennél jóval rizikósabb húzásra készül azzal, hogy egy nála kevésbé ismert karaktert építenek fel egy Johanssonnál egy fokkal kevésbé ismert színésznővel. Utóbbi persze változhat, mert amióta Larson Oscart nyert A szobával, csak úgy ömlenek hozzá a megkeresések, és 2019-ig hat filmben lesz látható a már megjelent új King Konggal együtt.

A jövőre érkező Captain Marvel egy Carol Danvers nevű nőről szól, aki katonai pilótaként szenved balesetet, aminek köszönhetően a DNS-e egybeolvad egy földönkívüliével. Mivel egy kevésbé ismert karakterről van szó, érdemes kiemelni, hogy eredetileg Captain Marvel egy Mar-Vell nevű kree földönkívüli szuperhős volt, Danvers pedig Ms. Marvel néven futott nagyon sokáig. Nagy kérdés, hogy ennek lesz-e nyoma a filmben, hiszen a kree faj felbukkant már az Agents of Shield tévésorozatban, A galaxis őrzőiben Ronan is kree hadvezér, illetve a hamarosan érkező Inhumans tévésorozatban is komoly szerepük lesz a háttérben. Innen már nem nehéz így-úgy összekötni a szálakat.