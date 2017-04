Trilógia lesz a Galaxis őrzőiből

Bár még A galaxis őrzői 2-t is csak most mutatták be, a rendező James Gunn pár napja a Facebookon jelentette be, hogy folytatja a munkát, és ő jegyzi majd a franchise következő filmjét is, és lesz harmadik rész is. A második rész premierje szerdán volt Los Angelesben, és a rendező ott azt is elmondta, hogy a harmadik egyben az utolsó rész is lesz. Trilógia lesz tehát a Galaxis őrzőiből, és Gunn úgy fogalmazott, erős lezárása lesz a történetnek, és alig várja már, hogy megossza a nézőkkel.

Fotó: youtube

Valószínűsíthető a Variety szerint, hogy Zoe Saldana, Chris Pratt és David Bautista is visszatér a harmadik részben. A galaxis őrzői 2-t május 4-én kezdik vetíteni az amerikai mozik, és szinte borítékolható az első részhez hasonló siker.