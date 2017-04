Jövő nyárig kell várni az új Predator-filmre

A 20th Century Fox annyira bízik Shane Black The Predator című filmjében, hogy a jövő februárra tervezett premiert elhalasztják augusztus 3-ig. Nyáron ugye hagyományosan azokat a filmeket mutatják be, melyektől nagy bevételt remélnek, és ezek szerint a Ragadozó feltámasztása ilyen lesz. Az első augusztusi hét az elmúlt években meglehetősen nagy hasznot hozott a stúdióknak, ekkor mutatták be például A galaxis őrzőit és a Suicide Squadot is.

Az első Predatorban még mellékszerepet vállaló Black a filmet a The Monster Squad írójával, Fred Dekkerrel közösen írta meg, és ugyan a konkrét sztoriról még semmit nem tudni, de a rendező annyit elárult róla, hogy az első két film folytatása és nem reboot vagy remake, legalábbis abból a szempontból nem, hogy az azokban történteket nem hagyja figyelmen kívül. (Az Alien vs. Predator-filmeket és Antal Nimród Predators című alkotását viszont igen.)

A 18-as karikával érkező sci-fi forgatása jelenleg is zajlik Vancouverben, és ugyan nem szerepel majd benne az eredeti filmben a Rgadozót legyőző Arnold Schwarzenegger (az okról itt írtunk) de így sem panaszkodhatunk a szereposztásra: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Thomas Jane, Olivia Munn, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown, Yvonne Strahovski, Alfie Allen, és Edward James Olmos neve szerintem mindenkit meggyőz.

A The Predator így Will Ferrell és John C. Reilly Holmes & Watson című kosztümös vígjátékával és várhatóan az Aladdin élőszereplős verziójával kerül mozikba, illetve egy héttel a Mission: Impossible 6 után. Mivel ezek mind családbarát filmek, de legalábbis nem 18-as karikát kapnak majd, a 20th Century Fox egyértelműen a felnőttekre lövi be a filmet, tessék elvinni Pistikét az Aladdinra, este meg elmenni hentelést nézni.