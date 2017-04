Will Smith zsűritag lett Cannes-ban

Volt már meredek választás a fesztivál történetében, de az idei zsűritagok közül Will Smith személye az eddigieken is túlmutat, hiszen akárhogy is csűrjük-csavarjuk, a Cannes-i filmfesztivál egy művészfilmes találkozó, és ha valahol felmerül Smith neve, az tuti nem a Dogma-filmek rajongói klubja. Mindegy, ő csak egy a kilenc tagot számláló zsűriben, aminek elnöke Pedro Almodóvar spanyol rendező.

További zsűritagok:

Maren Ade német rendező-forgatókönyvíró, aki első filmjével menten megkapta a zsűri díját a Sundance-en 2004-ben, a Toni Erdmanért pedig az Európai filmdíjat éppen tavaly.

Jessica Chastain amerikai színésznő, akit kétszer jelöltek Oscar-díjra, elkapta Bin Ladent Kathryn Bigelownál és szerelmes volt Tom Hardyban a Fékezhetetlenben.

Fan Bingbing kínai színésznő, aki egy 1998-as tévésorozatnak köszönheti karrierjét, melynek egyik állomása a legutóbbi X-Men-film volt.

Agnès Jaoui, francia színésznő-rendező, aki négy César-díjat is kapott a The Taste of Others című filmjéért.

Chan-Wook Park, dél-koreai rendező-forgatókönyvíró, aki 2000-ben bevételi rekordot döntött a Joint Security Area című filmjével, 2004-ben pedig nagydíjas volt Cannes-bamn az Old Boyjal.

Paolo Sorrentino, olasz rendező, aki legutóbb Az ifjú pápa című sorozatot rendezte, és Oscar-díjat kapott A nagy szépségért.

Gabriel Yared, framncia zeneszerző, aki Jean-Luc Godardtól Anthony Minghelláig pompás rendezők nagyszerű filmjeihez szerzett zseniális zenéket.

A filmfesztivál május 17-én kezdődik és 28-án ér véget.