Rihanna ápolónővé változik Luc Besson új filmjében

"Az egész világegyetem a nyomunkban van" – hangzik el a Valerian és az ezer bolygó városa második előzetesében, immár magyarul, elkészült ugyanis a trailer hazai változata.

Az ötödik elem és a Léon, a profi rendezőjének új filmje egy olyannyira kultikus francia képregénysorozaton alapul, hogy Valerian és Laureline kalandjait egyenesen a legfontosabb európai képregények között szokták emlegetni.

Luc Besson scifijében a két főszereplőt Dane DeHaan (Az erő krónikája, Öld meg kedveseid, A csodálatos Pókember 2.) és Cara Develgine alakítja (őt főleg a kifutóról ismerjük, de szerepelt a Papírvárosokban és a Suicide Squadban is), a parancsnokukat pedig Clive Owen testesíti meg.

Rajtuk kívül szerepelni fog még a filmben Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock, Kris Wu és Rihanna is. A Szigeten is fellépő énekesnőt az előzetesben is láthatjuk egy nagyon rövid jelenet erejéig, amelyben a fekete göncéből egyetlen mozdulattal dögös ápolónővé vedlik át.

A Valerian és az ezer bolygó városát idehaza július huszadikától vetítik a mozik.