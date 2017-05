Sötét erdő+fejsze+akasztott ember = horror

Applecart címmel jön majd egy független horror hamarosan, aminek előzetesében tulajdonképpen minden olyan toposzt megtalálunk nyomokban, ami a zsáner sajátja, a bekattant mutertől a sikoltozó lányon át a sötét erdőben felakasztott random idegenig és a fejszével hadonászó és üvöltöző szőkenőig. A sztorit a leírás szerint több perspektívából követjük majd végig, és nagyjából arról szól, hogy egy anya megbolondul és a családjának esik.

A szereplők itthon annyira nem ismertek, Brea Grant (Beyond the Gates, Rob Zombie’s Halloween II, Dead Awake), Sophie Dalah (Satanic), Elise Luthman (Henry Danger), Joshua Hoffman (Shameless) vagy Daniel Roebuck (The Man in the High Castle) nevétől nem megy fe nagy tömegek vérnyomása, és az elsőfilmes rendező, Brad Baruh, sem fog nézőket a moziba vinni, szóval itthon nemigen lesz az Applecart.