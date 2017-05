Autómágnásnak áll Antonio Banderas

Antonio Banderas alakítja a főszerepet a Lamborghini alapítójáról szóló életrajzi filmben, írja a Hollywood Reporter. Konkurensét, Enzo Ferrarit A tégla című Scorsese-filmből, illetve Tim Burton 1988-as, Beetlejuice című mozijából ismert Alec Baldwin játssza majd.

A traktorgyárosként indult Ferruccio Lamborghini történetét az a Michael Radford rendezi, akit az 1994-es Neruda postása miatt például Oscarra jelöltek, de ő rendezte az 1984, A velencei kalmár és A Kék Iguána bár című filmeket is.

A forgatókönyvet az Ütközések sztoriján is dolgozó Bobby Moresco írja Tonino Lamborghini könyve nyomán. Ferruccio Lamborghini fia szerint az ő könyve az apja legendákkal és anekdotákkal tarkított életének egyetlen hiteles forrása, így őszintén hisz abban, hogy Radford filmje (munkacíme: Lamborghini – The Legend) is megbízhatóan meséli majd el szenvedélyes és karizmatikus felmenője történetét.

A hír alapján úgy tűnik, Antonio Banderas tényleg jól van: márciusban arról beszélt a spanyol médiának, hogy 2017 elején volt egy szívrohama, de már kutya baja. Az 56 éves színész elmesélte, hogy három stentet (henger alakú dróthálót) ültettek be az artériáiba, de a dolog szerinte közel sem volt olyan drámai, ahogy azt egyesek leírták.