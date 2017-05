Nicole Kidman végre teljesen elengedi a gyeplőt

A cannes-i filmfesztiválra időzítve egyszerre három rövid előzetes-szerűség jelent meg a Neil Gaiman története alapján készült How To Talk To Girls At Parties című sci-fi-vígjátékhoz, Nicole Kidman és Elle Fanning főszereplésével.

A sci-fi-vígjáték mint műfaj eleve érdekes párosítás, pláne, ha meglátjuk az őrülten elmaszkírozott, punk rocker Nicole Kidman fejét is a How To Talk To Girls At Parties című, vasárnap Cannes-ban debütáló filmben.

De a sztori is elég különös. Egy intergalaktikusan turnézó alien lelép a bandájától, de véletlenül egy iszonyú veszélyes helyen lyukad ki: az 1970-es évek Londonjának bulinegyedében, a legvadabb partik és fékevesztett punkok között. Neil Gaiman novellája, amiből a film készült, el is olvasható a szerző honlapján angolul, amíg valaki észbe nem kap és nem törli gyorsan.

A filmhez most három rövid kedvcsináló jelent meg, három külön videóban:

A filmet az egészen egyedi látásmódú színész-rendező, John Cameron Mitchell rendezi. Az ő első filmje az elrontott nemváltó műtéten átesett rockerről szóló Hedwig és a Mérges Csonk volt, majd jött a Shortbus egy nőről, aki azt tanítja más nőknek, hogyan éljenek át orgazmust, noha neki magának még sosem volt orgazmusa. A legutóbbi, harmadik filmjével aztán a elég komolyan irányt váltott: az Engedd el!-ben (Rabbit Hole) Nicole Kidman nézett szembe a fia elvesztése miatti gyászával.

A filmben Elle Fanning és Kidman is alieneket játszanak, Alex Sharp pedig egy bénácska srácot, aki beleszeret Fanning karakterébe.

Hogy a filmet Cannes után pontosan mikor mutatják be, arról sajnos egyelőre nincs hír, arról meg pláne nem, hogy Magyarországra is eljut-e.