Most már biztos: Adam Sandler egy zseniális színész

A következő dolgok miatt nem lehet szeretni Adam Sandlert:

mert színészként és producerként mindig a legalacsonyabb szintre lő,

mert általában a barátaival forgatja a bugyuta vígjátékait,

és ez valójában álca egy jó nyaraláshoz.

Ami miatt viszont különösen nehéz szeretni, az az, hogy ő igazából nem egy tehetségtelen, pocsék színész, hanem egy olyan ember, aki beosztja a képességeit, és nagyon-nagyon ritkán mutatja meg, hogy mire képes. Például a Kótyagos szerelemben, a Ki nevet a végén?-ben, vagy az Üres városban. Ezekben a filmekben látjuk, hogy valójában mire képes Sandler, éppen ezért különösen fájó az, hogy sokszor semmi más nem érdekli a stabil bevételi forrásán kívül. Mintha Széll Tamás beállna giroszozni. Biztos kijön belőle a napi betevő, de ő ennél sokkal többre is képes. Most Cannes-ban ez megint kiderült.

És az előbb felsorolt filmekhez most hozzácsaphatunk egy újabbat: Noah Baumbach (A tintahal és a bálna, Frances Ha, While we're young) Cannes-ban debütáló Meyerowitz Stories című keserédes drámája önmagában is erős, de Sandler fantasztikus benne, nélküle feleannyit érne a neurotikus, értelmiségi művész család szerencsétlenkedése. Az ő alakításával lett ez a film számomra a legerősebb az idei versenyprogramban, igaz, sokak szerint egyébként sem hét sikerült túl acélosra a válogatás.

Van sztorija a Meyerowitz Storiesnak, de ahogy a címében is írják, egyszerre több. A film fő vonalát a családfő, Harold Meyerowitz (Dustin Hoffman) testesíti meg. Harold többször házasodott, most egy hippiasszonnyal lakik (Emma Thompson amerikai akcentussal), és három gyereke van, két különböző anyától. Szobrász, de maradandót csak egyszer alkotott, a legnagyobb büszkesége, hogy a Whitney megvett tőle egyszer régen egy műtárgyat. A kortársai már öregek, vagy reneszánszukat élik. Magának való, szeszélyes ember, akinek sikerült az évtizedek során apró kis szemétségekkel érzelmi roncsokká kalapálni a gyerekeit. Nem pedig művészekké, ami a vágya volt. Valami olyasmi, mint egy alacsonyabb, és kevésbé karikatúraszerű Royal Tenenbaum, a Tenenbaum, a háziátok főszereplője.

Ott van Jean (Elizabeth Marvel), aki mára egy fénymásolóban dolgozik, a hatalmas szemüvegével, egyenes hajával, és hosszú kabátjaival olyan, mintha egy bergmanibb Woody Allen-filmből lépett volna elő. Aztán ott van a Los Angelesben élő Matthew (Ben Stiller), aki teljesen maga mögött hagyta a művészcsaládot, és gazdag emberek könyvelőjeként az egyetlen a famíliában, aki pénzt is tud keresni. És végül ott van Danny (Adam Sandler), aki próbálkozott a zenéléssel, de inkább otthonmaradó apuka lett állás nélkül. Munkája nincs, felesége otthagyta, de a lánya nem (Grace Van Patten, csodás), aki viszont nemsokára indul az egyetemre, és maga mögött hagy mindenkit. A három gyerek három különböző irányba tartana, ha nem kerülne az apuka kórházba, és nem kellene valamennyire is összetartaniuk.

Nagyjából ennyi a Meyerowitz Stories története (ami, szintén a nevéhez híven, élesen elválasztott fejezetekre van osztva), de mint minden Baumbach-filmben, nem a történet a fontos, hanem a karakterek, amikkel ezek történnek. A karakterek pedig akkor hitelesek, ha jók a színészek hozzá: Stiller már bizonyított egy korábbi Baumbachban, ő mindig is jól játssza azt a szakmailag sikeres, de lelkileg fortyogó embert, amit már sokszor a karrierjében. Az idén 80 éves Hoffman csodálatos a saját sikertelenségét szarul, de büszkén viselő idős szobrászként, akiről néha nem lehet eldönteni, hogy önfejű vagy csak zavarodott. És ott van Sandler.

Sandler alapvető karaktere a vígjátékaiban is az erőszakos, gyermeki lélek, aki két pillanat különbséggel tud dilinyós és vadállat lenni, már ha nem éppen megúszósra veszi a figurát. Amikor először látjuk ebben a filmben, a hülye bajszával és a kopott ruhájával, éppen parkolni szeretne New York belvárosában, és szinte önkéntelenül is hatalmasakat káromkodik. Aztán ahogy egyre jobban megismerjük, egyre jobban is megtudjuk, hogyan lett belőle ez a nagy mamlasz, aki mindig csak pillanatokra van attól, hogy felrobbanjon. Amikor ránézünk, akkor nem a vicces embert látjuk, hanem egy felnőttet, akin nyomokat hagytak az évek, ahogy a szülei bántak vele.

Hiába a sok többi remek színész mellette, ő a főszereplő, és neki adatik meg a film egyetlen, mindent felülíró katarzisa is – ami abból indul ki, hogy földhöz vág egy tányér kekszet. Baumbach tudja, hogyan kell kezelni Sandlert, akiből egy percre sem lesz bohóc, ahogy Stillerből sem. Ezek a karakterek lélegző, érdekes, tragikus emberek, akik persze, néha nagyon viccesek, vicces dolgokat mondanak, vicces arcokat vágnak, de mert valahogy kompenzálniuk kell azt a keserű lúzerséget, ami a lelkül mélyén van. Baumbach rendezőként mindig is a New York-i értelmiség közegben érezte otthon magát, és most berántott maga mellé két olyan A listás komikust, akiknek a segítségével ezt a világot meg tudja mutatni másoknak is. Remélem, sokan kíváncsiak lesznek rá. De hogy a Meyerowitz Stories után már fájó lesz Sandlert egy ostoba vígjátékban nézni, az száz százalék. Egy amerikai kritikus írta a Twitteren a film után, hogy ezért még akár a legjobb színésznek járó díját is megkaphatná. Végülis ha Trump is elnök lehetett, Sandler is lehet a világ legjobb színésze.

A Meyerowitz Stories a második versenyfilm Cannes-ban, amit a Netflix vásárolt meg, a tervek szerint valamikor 2017-ben felkerül a streamingszolgáltató oldalára Magyarországon is.

Nyitókép: Eric Gaillard/Reuters