Elhalasztották a Wonder Woman londoni bemutatóját a manchesteri támadás miatt

A Warner Bros. elhalasztotta a Wonder Woman londoni premierjét a Manchesterben történt terrortámadás miatt. Hétfő este robbanás történt Ariana Grande manchesteri koncertjének végén, a robbanásban legalább 22-en meghaltak és 59-en megsebesültek. Mint közleményükben tudatták, együtt éreznek az áldozatok hozzátartozóival. "Tekintettel a jelenlegi helyzetre, nem tartjuk meg a londoni premiert, és a hozzá kapcsolódó sajtóeseményeket" - fogalmazott a filmstúdió. A film mostanra tervezett bemutatóját május 31-re halasztották, az amerikai premiert viszont csütörtökön megtartják.

A női szuperhős filmnek nemcsak a főszereplője lesz nő - az izraeli Gal Gadot játssza -, de a rendezője is, A rémről ismert Patty Jenkins. A filmben szerepel még Chris Pine (Star Trek) és Robin Wright (House of Cards), sőt a Trainspotting Spudja, Ewen Bremner és a Harry Potter-filmek Lupin professzora, David Thewlis is.

A mozikban június 1-től vetítik majd a filmet.