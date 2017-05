Meghalt az elsőként vetkőző Bond-lány

Molly Peters 75 évesen hunyt el, halálhírét a hivatalos James Bond Twitteroldal tette közzé. A színésznő azzal vonult be a filmtörténelembe, hogy az 1965-ös Thunderball című James Bond-filmben elsőként vetkőzött le meztelenre, igaz, a film végső változatában már lepedő takarta a testét. A brit korhatárbizottság a Thunderball első változatát azzal dobta vissza a stúdiónak, hogy ha nem akarják, hogy X, azaz a pornónknak és belezős horrorfilmeknek kijáró besorolást kapjon, 32 jelentben kell kisebb-nagyobb változtatást eszközölniük.

Peters Suffolkban született és modellként kezdte pályafutását. Terence Young rendező fedezte fel, és válogatta be a Thunderballba a dögös nővérke, Patricia Fearing szerepére, aki természetesen összeszűri a levet a Sean Connery alakította James Bonddal. A kifogásolt jelenetek közé az is bekerült, amiben Bond hátát masszírozza kesztyűben, és ugyan ezt az eredeti verzióból kivágták, de későbbi kiadásokba már bekerült.

A film ugyan nagy siker volt, de Petersnek nem csinálta meg a karrierjét: az IMDb szerint mindössze két további mozifilmben szerepelt, az 1966-os Target for Killing és az 1968-as Don’t Raise The Bridge, Lower The Water címűben. Pár tévészerep után, 1968-ban hagyott fel a színészettel, egy dokumentumfilmben elhangzottak szerint azért, mert összebalhézott az ügynökével.