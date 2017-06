Charles Martin The Mountain Between Us (Hegyek között) című regényéből Hany Abu-Assad rendezett azonos címmel filmet két emberről (Idris Elba és Kate Winslet) akik egy hegyre lezuhanva igyekeznek nem meghalni a hideg, a jég, a hó, a fagy, a zúzmara, a dér, a dara és az ónos eső ellenére. Október 20-án mutatják majd be, megnézzük.