Rajongói film készül Voldemort életéről

Beleegyezett végül a Warner Brothers Stúdió abba, hogy elkészüljön egy rajongói film, ami a Harry Potter-világában megismert Voldemort történetét mutatná be, még azelőtt, hogy ő lett volna a Sötét Nagyúr. A projektet Kickstarteren, közösségi finanszírozás keretében tervezték megvalósítani, ám a jogok birtokosának a Warner stúdiónak (a jogok tulajdonosai) is feltűnt a projekt, és volt egy-két szavuk a dologhoz.

Az nem derült ki pontosan, hogy milyen feltételeket támasztottak a készítőknek, de a Polygon interjújából kiderült, hogy a legfontosabb elvárás az volt, hogy ne akarjanak pénzt keresni a projekttel.

A Voldemort: Origins of the Heirt elég nagy a rajongói érdeklődés övezi, a teaser videó három nap alatt 2 millió megtekintés felett jár. A történet azt mutatja majd be, hogy Tom Rowle Denem miért és milyen körülmények között vált Sötét Nagyúrrá és mi történt a Roxfortban, mikor visszatért. A tervek szerint az év végéig fel is kerül YouTube-ra a teljes film.

A cikk megemlíti, hogy mostanság a CBS-nek és a Paramountnak is volt dolga rajongói filmekkel és ki is kellett adniuk egy hivatalos útmutatót arról, hogy mit lehet és mit nem. Ebben az szerepel, hogy maximum 30 perces lehet egy ilyen film, nem használhatnak semmilyen képanyagot a sorozatokból, hivatalos jelmezeket, de még azt sem mondhatják ki, hogy Star Trek. De ennél is fontosabb, hogy pénzt sem kereshetnek a dologgal. Igazán tudják, hogyan kell az emberek kedvét meghozni egy rajongói filmhez.