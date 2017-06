Trump klímaellenes lépése azonnal bekerül egy mozifilmbe

Fesztiválokon már játszották a filmet, amiben már eleve szerepelt az éghajlatváltozáson poénkodó Trump, de a készítők még gyorsan újravágják a hivatalos bemutató előtt.

Al Gore korábbi elnökjelölt és zöld aktivista An Inconvenient Sequel: Truth to Power című filmjét már láthatta a közönség a Sundance filmfesztiválon és Cannes-ban, de a hivatalos amerikai bemutató csak július 28-án lesz. A Paramount stúdió pedig bejelentette: most, hogy Donald Trump úgy döntött, kilépteti az USA-t a klímaváltozás elleni globális összefogást szentesítő, párizsi klímaegyezményből, újravágják a filmet, hogy abban már szerepeljen ez a lépés is.

A film a Kellemetlen igazság című 2006-os dokumentumfilm folytatása. A rendező, Davis Guggenheim abban Al Gore-t követte oktatókörútján, ahogyan az amerikaiak figyelmét próbálta felhívni a klímaváltozás káros hatásaira, és megpróbált azonnali cselekvésre buzdítani. A folytatás azt hivatott bemutatni, az azóta eltelt évtizedben mennyire jutottunk közel egy „energiaforradalomhoz”. Ennek keretén belül az is része a filmnek, amikor az országok – köztük Obama Amerikája – aláírják a párizsi klímamegállapodást. És szerepelt benne az éghajlatváltozáson poénkodó Donald Trump is.

A film főszereplője, Al Gore szerint Trump mostani döntése „gondatlan és védhetetlen” volt, ami „aláássa Amerika világban elfoglalt státuszát, és azzal fenyeget, hogy az emberiség nem fogja tudni időben megoldani a klímakrízist” – idézi Gore közleményét a Variety. A film két rendezője, Bonni Cohen és Jon Shenk szintén csalódottságukat és megdöbbenésüket fejezték ki, és közölték: mivel a szükséges technológiák már rendelkezésre állnak ahhoz, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát, Donald Trump nélkül „nekünk kell előrelépnünk és még többet tennünk, hogy biztosítsuk a bolygónk egészségét.”

A film legelső vetítése egyébként épp egy nappal Donald Trump elnöki beiktatása előtt volt.