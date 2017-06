Megelevenednek a mesebeli kuflik

Augusztus 17-től lesz látható a magyar mozikban Dániel András népszerű mesekönyvének, az Egy kupac kuflinak a mozifilmes adaptációja, amihez megérkezett az első előzetese.

Felnőttként kissé nehéz dekódolni, hogy pontosan mi is az a kufli, de biztosan nem kifli, és nem is kukac, viszont cserébe heten laknak együtt. Róluk szól a Kuflik című magyar animációs film, ami voltaképpen egy 13 részes maraton lesz egy 83 perces filmbe összevágva. A rajzokat az eredeti meséért is felelős Dániel András készítette. Az előzetest valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva nem engedik beágyazni, ezért ezen a linken megtekinthető most.

A különböző színű Kuflik történetének egyik különlegessége, hogy Scherer Péter - ahogy az előzetesben hallani - nem csak a narrációért felel, hanem mind a hét szereplő szinkronjáért is. A mesét Jurik Kristóf és Pálfi Szabolcs rendezte. Egyébként a 13 epizódnak még felnőtt fejjel is egészen vicces, már-már áthallásos címei vannak, mint a Sose együnk gombát reggelire, Az igazi fák sosem horkolnak vagy Egy zacskó izé Titusznak.