A Wonder Woman a közösségi médiában is tarol

Van egy lista, mert miért is ne lenne, amin aszerint rangsorolják a filmeket, hogy milyen mértékű a közösségi médiás penetrációjuk, pontosabban azt, hogy a Twitteren hányan beszélnek róluk. Ez, a pár évvel ezelőtt még értelemszerűen nem létező lista, mára a stúdiók pr-részlegének az egyik legfontosabb eszközévé lett, hiszen a szájhagyomány tulajdonképpen eldöntheti egy film sorsát. Nem mintha a Wonder Woman rászorulna arra, hogy lófaszjóska23 jót írjon róla, de ártani nem árthat: a DC-univerzum új filmje a Twittert is meghódította.

A 103 millió dolláros első hétvégével nyitó film (amivel az első három napja alatt legtöbbet hozó, női rendező keze alatt készült filmnek számít) az év eddigi legtöbbször emlegetett mozija lett a Twitteren: eddig összesen 2,19 millió bejegyzésben említették meg. Második helyen az Oscar-díjas La La Land, a harmadikon a Szépség és a szörnyeteg áll.

Nemcsak a film döntött rekordokat, maga a karakter, Wonder Woman, azaz Csudanő, még azazabb Diana Prince jelenleg az év legtöbbet említett szereplője, megelőzve Batmant és a Wonder Womanben Chris Pine alakította Steve Trevort. Ha nem lenne elég az adatokból, itt van még egy: a film alkotói közül a főszereplő Gal Gadot-ról beszélnek a legtöbbet, majd Patty Jenkins rendezőről és Pine-ról.

A nyári blockbusterek közül most jön ki a Múmia, hátravan még a Verdák 3, a Transformers: Az utolsó lovag, a Gru 3, az új Spider-Man-film, a harmadik Majmok bolygója-rész az új rebootból, a Dunkirk, a Valerian és az ezer bolygó városa valamit a Setét torony, de van egy olyan érzésünk, hogy a decemberi új Star Wars-filmig nemigen lesz egy sem, ami befoghatná.