Parádés szereposztással tarolhat Spielberg következő filmje

Lenyűgöző szereposztás alakult Steven Spielberg legújabb, Pentagon Papers című filmje köré. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy a két főszereplő Mery Streep és Tom Hanks lesznek, de most Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Matthew Rhys, Bradley Whitford, Carrie Coon, Jesse Plemons, David Cross, Alison Brie, Bruce Greenwood, Tracy Letts, Michael Stuhlbarg, és Zach Woods is csatlakozott hozzájuk, nem mondhatni tehát, hogy nem lesznek húzónevek a filmben. A film egyébként azt azt a történetet dolgozza fel, amikor 1970-ben a Washington Post szerkesztősége úgy döntött, hogy nyilvánosságra hozzák a Pentagon-iratokat.

A nagy botrányt okozó tanulmány bizonyította, hogy a Johnson-kabinet tudatosan félrevezette az amerikai közvéleményt a vietnami konfliktus ügyében. Ezenfelül a jelentés egyértelműen bebizonyította, hogy amerikai vezetés tisztában volt az indokínai háború megnyerhetetlenségével. A kicsempészett részleteket 1971. június 13-án kezdte el közölni az újság. A Trump érában egyébként különös jelentősége lehet egy ilyen filmnek, ezért várják sokan, de majd csak jövő januárban kerül a mozikba.