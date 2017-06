Nicole Kidmant nagyon megviselte a Hatalmas kis hazugságok forgatása

Sokan nézőként is úgy gondolták, hogy lelkileg nagyon megterhelő témákat feszeget a Hatalmas kis hazugságok című sorozat, és Nicole Kidman a The Hollywood Reporternek adott interjújában most arról vall, hogy őt is nagyon megviselte a forgatás.

Azt mondja különösen az utolsó rész viselte meg, amiben van egy olyan jelenet, amikor bugyiban fekszik a földön, és szerep szerinti férje bántalmazza. A felvételek között a rendező odament, hogy letakarja őt egy törölközővel, de Kidman azt mondja, végtelenül megalázva érezte magát attól a gondolattól, hogy nem kelhet fel a földről. Mint mondja annyi feszültséget okozott benne ez a jelenet, hogy amikor hazament, hozzávágott egy követ az üvegajtóhoz.

Az esetről Kidman szereplő és producer társa, Reese Witherspoon is megemlékezett. Mint elmesélte, egyik este felhívta őt Kidman, és bevallotta, hogy amikor hazament, forgatás után, nem tudott bejutni a szállodai szobájába, ezért bedobta kővel az ablakot. "Én nem szoktam ilyeneket csinálni" - mondta Kidman, aki utólag azt gondolja, ekkor adta ki azt a sok dühöt és frusztrációt, ami felgyűlt benne a forgatások alatt.

Valószínűleg ez az egyik oka, hogy a sorozatnak egyelőre nem terveznek második évadot. A két színésznő azonban hamarosan újra együtt dolgozik majd, és ezúttal a Hatalmas kis hazugságok szerzőjének, Liane Moriartynak egy másik könyvét filmesítik majd meg.