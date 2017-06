Polanski megerőszakolt áldozata is ejtené a 40 éves ügyet

Roman Polanski rendező 40 évvel ezelőtt megerőszakolta az akkor 13 éves Samantha Geimert. A rendező beismerte tettét, amiért az USA-ban eljárás indult ellene. 42 napig volt előzetesben, majd óvadék ellenében kiengedték, ő meg szépen lelépett, mert attól tartott, hogy a beígért vádalku ellenére letöltendőt kap majd. Azóta sem járt sz USA-ban, de mivel ennek a bűncselekménynek nincs elvülési ideje, az amerikai hatóságok 40 éve igyekeznek elkapni, sikertelenül.

Az ügyben most fordulat állhat be, hiszen Samantha Geimer a Los Angelesi körzeti bíróságon fogja hivatalosan is bejelenteni, hogy megbocsájtott Polanskinak, és szeretné, ha ejtenék az ellene felhozott vádakat. Az idén 53 éves nő már korábban is kijelentette, hogy magában már régen lezárta az ügyet, és megbocsájtott Polanskinak, de a hatóságok előtt most fogja ezt először elmondani. A nő ügyvédje a Reutersnak azt nyilatkozta, hogy védence szeretné, ha soha többé nem lenne semmi, ami az erőszakra emlékeztetné, és ideje lenne letudni már ezt az ügyet, mert egyáltalán nem tartja Polanskit a társadalomra veszélyes egyénnek.

Polanski és az USA évtizedes kötélhúzásában áprilisban úgy tűnt, változás fog beállni, amikor a lengyel származású rendező szeretett volna egy vádalkut kötni az amerikaiakkal, de ezt az illetékes Los Angeles-i bíróság csak úgy engedélyezte volna a 83 éves rendezőnek, ha visszamegy az USA-ba és börtönbe vonul - csökkentett büntetéssel. Erre Polanski nem volt hajlandó, így maradt minden a régiben.

A Kínai negyed és a Rosemary gyereke című filmeket is jegyző rendező ellen egyébként nemzetközi elfogatóparancs van érvényben, melynek köszönhetően többször is letartóztatták (például Svájcban és Lengyelországban is), de a kiadatását mindkét ország megtagadta. A mostani tárgyaláson Polanski ügyvédjei azt remélik, hogy az 1977-es bírósági eljárás során kötött előzetes vádalku tartalmát nyilvánosságra hozhatják, és ezzel bizonyíthatják, hogy a rendező már leülte amit le kellett neki.