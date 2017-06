Megőrülnek az emberek a Fekete Párducért

Egészen elképesztő számot hozott össze a Fekete Párduc előzetese: az új Marvel-film trailerét ugyanis az első 24 óra alatt mintegy 89 milliószor nézték meg, írja a Hollywood Reporter.

Az előzetest az NBA-döntősorozat negyedik meccse alatt mutattak be pénteken az ABC-n, csak innen 19 millió néző érkezett, majd később bejárta a netet is, írtunk róla mi is.

A Marvel és a Disney legnézettebb trailere az idén mozikba kerülő Thor-filmhez (Ragnarök) készült, mindjárt 136 millióan haraptak rá. Ezt a Fekete Párduc ugyan nem tudta megelőzni, de még így is a három legnézettebb előzetes között landolt a maga 89 milliós lejátszásával.

Ezzel a számmal a jövőre mozikba kerülő Marvel-film olyan filmek előzeteseit körözte le, mint az Amerika kapitány: Polgárháború (61 millió), a Star Wars: Az ébredő Erő (55 millió) és a Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet (52 millió).

A Fekete Párduc a Twitteren is hatalmasat ment, mintegy 349 ezerszer említették az első 24 órában, vagyis többen, mint az NBA-meccset, ami alatt bemutatták. Korábban már leírtuk: a Fekete Párduc a filmtörténelem első százmilliós blockbustere lehet, amit kifejezetten fekete színészekre szabhat egy fekete rendező, Ryan Coogler.

A Fekete Párduc 2018 februárjában kerül majd mozikba, és olyan nevek szerepelnek benne, mint Chadwick Boseman, Lupita Nyongo'o, Martin Freeman, Michael B. Jordan, és még sokan mások.