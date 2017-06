Úgy néz, ki Tom Cruise miatt bukott akkorát a Múmia

A Universal hatalmas tervekkel vágott neki a saját megosztott univerzumos tervének, ami a szuperhősökhöz hasonlóan egybefüggő filmes világba helyezte volna a klasszikus szörnyeit, mint a Múmia, a Láthatatlan ember vagy Van Helsing. A nemrég bemutatott film azonban óriásit bukott Amerikában, mindössze 32 millió dollárt keresett a nyitóhétvégén, ami elég karcsú ahhoz képest, hogy 190 millió dollár volt a költségvetés. A Variety szerint a film a bukást nagy részben a főszereplőnek, Tom Cruise-nak köszönheti.

Állítólag Crusie totális kontrollt gyakorolt a film felett, és még a legapróbb részletekbe is beleszólt. Erre a Universal is készült, a szerződésében garantálták is neki, hogy egy átlagos színészhez képest jóval nagyobb beleszólása lesz a filmbe, a forgatókönyvbe, mindenbe egészen az utómunkáig, sőt még a pr- és marketingrészben is komoly szerepe volt. A cikk még azt is írja, hogy Cruise komplett részeket íratott át általa hozott forgatókönyvírókkal, és ezeket az ötleteit a Universal elégedetlenkedése ellenére is át tudta verni.

Mindezek ellenére a film nem csak anyagi, hanem szakmai csőd is, a Metacriticen most áll a 34%-on az eddigi visszajelzések alapján. Ezt még azonban túl lehetne élni, de állítólag a film költségvetése 190 millió dollárt volt, és még pluszban 100 milliót költöttek el promócióra. A globális vetítések valamivel jobban mennek, összesen 142 milliónál tart a jegybevétel, de erősen kétséges, hogy egy korrekt nullszaldónál többre tudná vinni a film.