Vízbe fojtotta volna a jóképű matrózokat a kis hableány

2015-ben Sofia Coppola, Francis Ford Coppola lánya otthagyta A kis hableány élőszereplős változatának munkálatait, mert a Universal nagyon keményen beleszólt a melójába, ő meg ezt nem nagyon szereti. Az Elveszett jelentés (Lost in Translation) forgatókönyvéért Oscarral jutalmazott Coppola eddig nem nagyon beszélt arról, min is kaptak össze egészen pontosan a stúdióval, azaz mi állt a "kreatív nézetkülönbségek" mögött.

Fotó: Kiyoshi Ota / Getty Images Hungary

A rendező most éppen a cannes-i filmfesztiválon nagy sikert aratott (a legjobb rendezőnek járó díjat megkapta érte) Csábítás (The Beguiled) című filmjét promózza, amit egyébként augusztus 31-től mi is láthatunk, és ennek sajtóútján öntött tiszta vizet a hableányos pohárba.

Az egyik probléma a szereposztással volt, Coppola Maya Thurman-Hawke-ot, Uma Thurman és Ethan Hawke lányát szerette volna a főszerepben látni, de a Universalnak nagyobb név kellett, és amint Coppola lelépett, menten leigazolták Chloë Grace Moretzet, illetve Richard Curtist, az Igazából szerelem forgatókönyvíróját, hogy dolgozza át Coppola történetét, ami nem a Disney-verziót, hanem a sokkal sötétebb, durvább Andersen-mesét dolgozta fel.

Mindig is szerettem volna mesét forgatni, de nem giccses, Disney-átirítot, hanem olyat, amilyen a történet eredetileg volt. Andersen 1837-ben jelentette meg A kis hableányt, aki nála egy lelketlen, akár 300 évig is elélő teremtmény volt, a nővérei meg ráadásul abban lelték örömüket, hogy vízbe fojtották a matrózokat. Ja, és a herceg sem volt makulátlan, sőt.

Coppola a forgatást a víz alá szerette volna levinni, és ugyan a próbafelvételek alapján biztosra vette, hogy sokkal jobban nézne ki a film így, de azt is tudta, hogy egy ilyen forgatás iszonyú logisztikai rémálom, és erről a tervéről letett. A Universal megközelítése azonban nem tetszett neki, a stúdió szerinte csak az üzleti részét nézte a projektnek, a művészit nem, így lelépett, és elvállalta a Csábítást. Coppola helyére egyébként Rebecca Thomas érkezett A kis hableány mellé, de a film forgatása egyelőre még el sem kezdődött.