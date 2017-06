Macauley Culkin visszatér a színészkedéshez

Azt már elég sokan tudják, hogy az egykoron világhírű gyerekszínész, Macaulay Culkin egy kicsit másmilyen felnőtt lett, mint amire az emberek esetleg számítottak. Most viszont úgy tűnik, hogy a pizzás tematikájú rockzenekara, és majdnem 10 év szünet után (ha nem számítjuk Adam Green tavalyi low budget ökörködését) visszatér a színészkedéshez.

Az Entertainment Weekly szerint Culkin a Changeland nevű filmet szerepel majd, ami a szintén színészként ismert Seth Green debütálása lesz rendezőként. A film Thaiföldön játszódik majd, és Green egy komoly krízisen átmenő férfit alakít, aki találkozik ott a legjobb barátjával, akit Breckin Mayer alakít. A forgatókönyvet is Green írta, és felbukkan többek között Randy Orton pankrátor is majd. Green és Culkin egyébként 14 évvel ezelőtt együtt szerepeltek a Party szörnyek c. filmben, de utóbbi sokszor volt szinkronhang Green gegműsorában, a Robot Chickenben is.